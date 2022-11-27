موقف الأخضر.. تعرف على جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالمونديال بعد انتهاء الجولة الثانية

انتهت منافسات الجولة الثانية بالنسبة للمجموعة الثالثة للمونديال التي تضم بجانب المنتخب السعودي كلاً من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.
ويتصدر المنتخب البولندي جدول ترتيب المجموعة حاليًا برصيد 4 نقاط جمعها من تعادل مع المكسيك وفوز على المنتخب السعودي، فيما جاء في المركز الثاني المنتخب الأرجنتيني برصيد 3 نقاط جمعها من فوز على المكسيك وخسر مبارة أخرى من المنتخب السعودي.
وحل المنتخب السعودي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوزه على الأرجنتين والخسارة من بولندا، فيما جاء المنتخب المكسيكي في المركز الأخير بنقطة واحدة من تعادل وهزيمة.
ويستعد المنتخب الوطني السعودي لمواجهة نظيره المكسيكي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم.
وللعلم فإن الفوز على المكسيك يقضي على كل الاحتمالات ويحسم للمنتخب الوطني إحدى بطاقتي التأهل؛ إذ سيرفع الأخضر رصيده إلى النقطة 6 ويتوقف رصيد المنتخب المكسيكي عند نقطة.
وفق “أخبار 24”.