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رياضة > رسميًا.. هيرفي رينارد يسمح لسلمان الفرج بمغادرة معسكر الأخضر
27/11/2022   6:31 م

رسميًا.. هيرفي رينارد يسمح لسلمان الفرج بمغادرة معسكر الأخضر

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سمح المدير الفني للمنتخب السعودي، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقائد الأخضر سلمان الفرج بمغادرة معسكر الفريق في قطر.

وأعلن المنتخب السعودي عبر “تويتر” عن قرار رينارد عقب تأكيد التقرير الطبي بعدم إمكانية لحاق اللاعب بباقي منافسات كأس العالم وحاجته للعلاج.

وتعرض الفرج لإصابة قوية خلال مواجهة السعودية والأرجنتين ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويملك المنتخب السعودي 3 نقاط متساويًا مع الأرجنتين خلف بولندا المتصدر برصيد 4 نقاط ثم يأتي المكسيك رابعاً بنقطة وحيدة. وفق “أخبار 24”.

ويلعب الأخضر ضد المكسيك فيما تواجه الأرجنتين نظيرتها بولندا يوم الأربعاء ضمن ختام دور المجموعات.

رسميًا.. هيرفي رينارد يسمح لسلمان الفرج بمغادرة معسكر الأخضر

رياضة
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