وزير العدل يوجه بإطلاق 11 خدمة إلكترونية جديدة عبر بوابة “ناجز”

وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق مجموعة جديدة من الخدمات القضائية الإلكترونية عبر بوابة “ناجز” للخدمات العدلية.
وأوضحت وزارة العدل أن إطلاق الخدمات الجديدة يأتي بهدف اختصار الوقت والجهد، وتوفير أفضل الحلول الرقمية التي تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
وأشارت إلى أن الخدمات الجديدة تشمل 11 خدمة من بينها: إيداع مذكرة الدفاع الأولى، والتحقق من رخصة المحامين، والتحقق من سريان الوكالة أثناء سير القضية، وعرض المرفقات على بوابة ناجز، واستحداث حالات جديدة لطلب الالتماس والاعتراض.
وأضافت أن الخدمات تشمل أيضاً خدمات تحضير الأطراف من بوابة ناجز، وعرض بيانات التكاليف لدى الدائرة، وتفعيل حساب المحامين، والربط مع قيم، والسماح لمصفي التركة وناظر الوقف بتقديم طلبات على القضية، وإضافة الوقف كطرف من أطراف الدعوى.
وبلغت الخدمات العدلية المقدمة عن بعد أكثر من 150 خدمة عبر بوابة “ناجز”.
وفق “أخبار 24”.