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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار رعدية ممطرة يصاحبها غبار وزخات برد بعدد من المناطق
28/11/2022   7:08 ص

طقس اليوم.. أمطار رعدية ممطرة يصاحبها غبار وزخات برد بعدد من المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وتشمل الأجزاء الساحلية.

وأضاف أنه ستتهيأ فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (33 درجة بمكة المكرمة، و32 درجة بالمدينة المنورة وجدة، و29 درجة بالرياض، و31 درجة بالدمام، و21 درجة في أبها).وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. أمطار رعدية ممطرة يصاحبها غبار وزخات برد بعدد من المناطق

جديد المحليات
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