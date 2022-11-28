يطرح خلال أسابيع.. عقار جديد يمنح أملًا جديدًا لمرضى سرطان البروستاتا

أعلنت هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة، طرح عقار “دارولوتاميد” للمرضى الذين انتشر سرطان البروستاتا في أجزاء أخرى من جسمهم، خلال الأسابيع المقبلة.
وأظهرت تجارب الدواء وفقًا لـ”ديلي ميل” البريطانية، أن فرص العيش لفترة أطول تزداد بنسبة الثلث لدى الرجال الذين تركوا سابقا دون علاج.
وتقوم آلية عمل الدواء عن طريق إعاقة مستقبلات الأندروجين في الخلايا السرطانية، والتي بدورها تمنع تأثير هرمون التستوستيرون الذي يسمح للخلايا السرطانية بالبقاء والتكاثر.
وأكد المدير الوطني للسرطان في الهيئة، البروفيسور بيتر جونسون، أنه من الأهمية بمكان أن نستمر في تشخيص المرضى بأقرب وقت ممكن وتوسيع قاعدة العلاجات المتطورة من أجل زيادة فرص بقاء الناس على قيد الحياة.
وفق “أخبار 24”.