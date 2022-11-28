نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > يطرح خلال أسابيع.. عقار جديد يمنح أملًا جديدًا لمرضى سرطان البروستاتا
28/11/2022   1:22 م

يطرح خلال أسابيع.. عقار جديد يمنح أملًا جديدًا لمرضى سرطان البروستاتا

+ = -
586

أعلنت هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة، طرح عقار “دارولوتاميد” للمرضى الذين انتشر سرطان البروستاتا في أجزاء أخرى من جسمهم، خلال الأسابيع المقبلة.

وأظهرت تجارب الدواء وفقًا لـ”ديلي ميل” البريطانية، أن فرص العيش لفترة أطول تزداد بنسبة الثلث لدى الرجال الذين تركوا سابقا دون علاج.

وتقوم آلية عمل الدواء عن طريق إعاقة مستقبلات الأندروجين في الخلايا السرطانية، والتي بدورها تمنع تأثير هرمون التستوستيرون الذي يسمح للخلايا السرطانية بالبقاء والتكاثر.

وأكد المدير الوطني للسرطان في الهيئة، البروفيسور بيتر جونسون، أنه من الأهمية بمكان أن نستمر في تشخيص المرضى بأقرب وقت ممكن وتوسيع قاعدة العلاجات المتطورة من أجل زيادة فرص بقاء الناس على قيد الحياة.

وفق “أخبار 24”.

يطرح خلال أسابيع.. عقار جديد يمنح أملًا جديدًا لمرضى سرطان البروستاتا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885238597.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.