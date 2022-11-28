بمشاركة شركات عالمية.. الرياض تحتضن معرض المجوهرات ديسمبر المقبل

أعلنت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إقامة “معرض المجوهرات السعودي” بالرياض خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 2022 بالقرب من بوليفارد رياض سيتي، بمشاركة عدد من الشركات المحلية والعالمية، ومصممي المجوهرات .
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة أمجد بن عصام شاكر، أن المعرض سيكون منصة عالمية متميّزة تجمع أكبر الشركات، وتجار ومصممي المجوهرات، وأرقى العلامات التجارية، تحت سقف واحد، لمنحهم فرصة التواصل والالتقاء المباشر، وتبادل المعرفة والخبرة لتطوير هذه الصناعة الواعدة.
وأكد شاكر حرص الهيئة على دعم إقامة المعارض العالمية لتمكين نمو قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة، وتسويق الفرص النوعية التي تزخر بها المملكة وما تتمتع به من مزايا، وإبراز مكانتها لتكون من أهم الوجهات العالمية في قطاع المعارض والمؤتمرات، توافقاً مع رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أنه سيتم خلال المعرض عقد العديد من المحاور وورش العمل التي تهدف إلى الإثراء المعرفي والعملي في مجال تصميم وصناعة المجوهرات والتي ستركز على عدة موضوعات هامة من بينها تصميم وتصنيع المجوهرات، والفرص الواعدة في قطاع المجوهرات، وفن اقتناء المجوهرات؛ بالإضافة إلى دراسة اتجاهات الموضة في هذا القطاع.
يذكر أن مبيعات الذهب والمجوهرات ارتفعت بنسبة 36% في الربع الثاني لعام 2022، فيما تصدرت المملكة قائمة الدول العربية الأعلى مبيعاً للذهب، كما احتلت المركز التاسع في قائمة أكبر 10 دول في تجارة الذهب عام 2021.
وفق “أخبار 24”.