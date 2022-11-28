بدء تداول سهم أمريكانا في سوقي “الأسهم السعودية” و”أبوظبي” الشهر المقبل

تعتزم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، البدء في تداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية “تاسي” وسوق أبو ظبي للأوراق المالية في 12 ديسمبر المقبل.
وأضافت الشركة أن بدء التداول في هذا التاريخ مرهون بالموافقات النهائية من الجهات التنظيمية، منوهة بأنها ستبدأ عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة لشريحة المستثمرين الأفراد اعتبارا من بعد غد (الأربعاء)، إلى 8 ديسمبر المقبل.
وكانت الشركة قد طرحت مؤخرا 30% من رأس مالها ما يعادل 2.527 مليار سهم من أسهمها، عن طريق طرح عام أولي مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق المال السعودي “تداول”، وتعتزم بعد غد إعلان سعر الطرح النهائي.
يذكر أن الشركة تعد أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، وتدير علامات تجارية عالمية شهيرة مثل مطاعم “كنتاكي” و”بيتزا هت” و”هارديز”. وفق “أخبار 24”.