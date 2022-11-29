بسبب التقلبات الجوية.. “السعودية للكهرباء” تعلن وجود تأثر محدود للخدمة بتبوك

كشفت الشركة السعودية للكهرباء اليوم (الثلاثاء)، عن وجود تأثر محدود لبعض أبراج الكهرباء بسبب ما تشهده منطقة تبوك من تقلبات جوية وأمطار غزيرة.
وأكدت الشركة أن فرقها الفنية المختصة باشرت إعادة الخدمة الكهربائية لمعظم المشتركين المتأثرين بالانقطاعات المحدودة والمتفرقة التي تشهدها المنطقة.
وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تقريره اليومي عن حالة الطقس، حيث توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية، وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.