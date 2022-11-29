غادرت المملكة شحنة تجارية تتألف من 25 ألف طن متري من الأمونيا الزرقاء المعتمدة متجهة إلى كوريا الجنوبية، تطبيقا لما تم إعلانه أثناء انعقاد مؤتمر “مبادرة السعودية الخضراء” في شرم الشيخ، وذلك في إنجاز جديد على صعيد تطوير حلول إزالة الكربون.
ومن المتوقع أن تصل السفينة “سي سيرفر” إلى وجهتها في الفترة بين 9 إلى 13 ديسمبر 2022م، حاملة أول شحنة تجارية من نوعها في العالم من هذه المادة.
ويُمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة على طريق استخدام البدائل منخفضة الكربون مقارنة بالأمونيا الرمادية التقليدية، ويأتي في إطار التعاون الذي يمتد عبر سلسلة القيمة بين شركة “(سابك) للمغذيات الزراعية” و(أرامكو).
وستتسلم الشحنة المرسلة شركة (لوت فاين كيميكال) التي تربطها علاقات وثيقة وممتدة مع “سابك” للمغذيات الزراعية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “(سابك) للمغذيات الزراعية” المهندس عبد الرحمن شمس الدين – تعقيباً على هذه الخطوة- أن الشحنة تمثل إنجازاً بارزاً جديداً في مسيرة الشركة نحو تحقيق الحياد الكربوني، معرباً عن اعتزاز الشركة بإسهامها في هذا الحل الرائد الذي يمهد الطريق نحو تعزيز حلول إزالة الكربون.
وعن النظرة المستقبلية، أكد شمس الدين مواصلة العمل لإيجاد حلول مبتكرة لإزالة الكربون من أصول الشركة وتقديم حلول منخفضة البصمة الكربونية لزبائنها. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أعرب يونغ سوك كيم، الرئيس التنفيذي لشركة (لوت فاين كيميكال) عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية المميزة مع مورد تربطه بشركته علاقات ممتدة من أجل الحصول على أول شحنة أمونيا زرقاء معتمدة عالمياً.