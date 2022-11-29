أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُك العقارات “إحكام”، عن انتهاء فترة استقبال طلبات تملُك العقارات اليوم (الثلاثاء)، والتي استمرّت لمدة عامين منذ انطلاقها بتاريخ (5 / 5 / 1442هـ)، مؤكّدةّ أن اللجان ستواصل عملها بالنظر في الطلبات والبت فيها حتّى تاريخ (10 / 8 / 1445هـ).
وأكّدت الأمانة أن منصة إحكام، واللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة ستواصل عملها في استقبال ودراسة طلبات التعديلات الشكلية المتعلّقة بالصكوك الصادرة من المحاكم قبل صدور الأمر الملكي ومعالجتها نظاماً.
وكانت “إحكام” أطلقت منصتها الرقمية بهدف استقبال طلبات التملّك من المواطنين إلكترونياً تسهيلاً وتيسيراً عليهم، وتشترك في دراسة الطلبات بالتنسيق مع 13 جهة حكومية بغرض التأكّد من مطابقة المعلومات والبيانات كافّة حيال الطلبات. وفق “أخبار 24”.