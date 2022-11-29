تعتزم شركة مشاريع الترفيه “سڤن”، استثمار أكثر من 50 مليار ريال لبناء وتشغيل 21 وجهة ترفيهية متكاملة الخدمات تضم أكثر من 150 منطقة ترفيهية في 14 مدينة بالمملكة، بالتزامن مع بدء أعمال التشييد في وجهتها الترفيهية بحي “الحمراء” بالرياض.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه “سڤن”، عبدالله الداود، إنه تم عقد شراكات مع أشهر العلامات التجارية، في مجال الترفيه والألعاب على مستوى العالم مثل Clip ‘n Climb، Warner Bros. Discovery، Hot Wheels من Mattel وTransformers وPlay-Doh من Hasbro بهدف تطوير وجهات ترفيهية تكون الأولى عالمياً.
وأوضح، أن الشركة باشرت أعمال التشييد لإحدى وجهتها الترفيهية في حي “الحمراء” باستثمارات تفوق 3 مليارات ريال، حيث يتجاوز المشروع 90 ألف متر مربع بمساحة 167 ألف متر مربع، ويحتل موقعاً استراتيجياً عند تقاطع الطريق الدائري الشرقي مع طريق الملك عبدالله، ويُتوقع أن يصل عدد زواره 6 ملايين زائر سنوياً.
وفي تصريح خاص لـ”أخبار 24″ توقع الداود، استقبال الزوار في حي “الحمراء” عام 2024، موضحاً أنه تم الانتهاء حالياً من 60 % من الأعمال في المشروع، مشيراً إلى أن الشركة تسعى لإقامة تجارب ومشاريع ترفيهية تكون في مناطق قريبة من السكان.
من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي شركة “شابورجي بالونجي”، موهان داس سايني، إن حي “الحمراء”، يضم عجلة مشاهدة دوارة، ومنطقة ركوب أمواج، وصالات بولينغ تتضمن 10 مسارات، ومنطقة تحليق هوائي داخلي، ومسارات سباقات السيارات الكهربائية “كارتينغ”، إلى جانب دور سينما، ومطاعم، ومقاهٍ، ومتاجر تجزئة بعلامات تجارية محلية وعالمية.
وفق “أخبار 24”.