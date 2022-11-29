وزير التجارة يعقد عدداً من اللقاءات خلال اجتماعات “الكومسيك” بتركيا

أكد وزير التجارة ماجد القصبي، اليوم (الثلاثاء)، أهمية مضاعفة الجهود بين الدول الإسلامية أعضاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري “الكومسيك”؛ لتوسيع آفاق التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية.
وقال، خلال كلمته أثناء رئاسته وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة 38 المنعقدة في مدينة إسطنبول بتركيا، إن تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين الدول الإسلامية يتطلب تعظيم الاستفادة المثلى من قدراتها وإمكانياتها.
وعقد القصبي على هامش زيارته إلى تركيا، عدداً من اللقاءات الثنائية مع كل من: وزير التجارة التركي محمد موش، ووزير الخزينة والمالية نور الدين نباتي، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الدكتور فخر الدين ألتون. وفق “أخبار 24”.
كما عقد مباحثات مع وزير التجارة والصناعة القطري محمد بن حمد آل ثاني، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري، ووزير الاقتصاد العُماني سعيد محمد الصقري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية النيجيري زيبرو دادا، ووزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني جبريل محمد، ووزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر.