“البيئة” تمنح أصحاب محال تقليل الملوحة ومعامل المياه مهلة لتصحيح أوضاعهم

منحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصحاب محال تقليل الملوحة المرخّصة من الوزارة، أو من الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ مهلةً إضافية لتصحيح أوضاعهم قبل 19 / 2 / 1445هـ.
وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، أن القرار يشمل محال تقليل الملوحة، ومعامل المياه، وتنقية المياه، وستقوم الوزارة بمراقبة أداء المحال وضبط مخالفاتها، مضيفاً أنه سيتم إيقاف منح تراخيص محال تقليل الملوحة نهائياً.
وأضاف، أن الوزارة، أتاحت لأصحاب محال تقليل الملوحة، فرصة تحويل نشاطهم إلى مصانع مياه شرب معبأة، حسب الإجراء المنظم لها من قِبل الغذاء والدواء، بعد الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة، على المصدر المائي للمصنع، أو مناهل المياه الصالحة للشرب؛ مشيراً إلى أنه في حال عدم تصحيح الأوضاع سيتم إغلاق المحال نهائياً .
ومددت الوزارة، العمل بالحقوق المتعلقة باستخدام المياه لسنة ثالثة، ويأتي القرار بناءً على رصد عددٍ من المخالفات لمحال تقليل الملوحة، تمثلت في عدم مطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية لمياه الشرب غير المعبأة، وتدني مستوى نظافة وحدات المعالجة والنظافة العامة بها. وفق “أخبار 24”.