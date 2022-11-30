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جديد الخرج > الشيف الدكتور راشد العبيد يفاجأ متابعي سناب (عروض الخرج) في ليلة تدشين حسابه الجديد
30/11/2022   7:16 ص

الشيف الدكتور راشد العبيد يفاجأ متابعي سناب (عروض الخرج) في ليلة تدشين حسابه الجديد

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اقام الشيف الدكتور راشد العبيد حفلا بسيطا بمناسبة تدشين حساب السنابي (أبو تميم عروض الخرج ) بعد تعرض حسابه الاول للاغلاق ، دعا في هذا الاحتفال عددا من أصدقاء ابي تميم ، ثم تم أخذ جولة بأنحاء مقر ومطبخ الدكتور راشد ، حيث المطبخ الخارجي بجميع خدماته ، وكذلك صالة الطعام والاجتماعات ، وصالة البار الكافي والمطبخ الداخلي والمستودعات .

ثم بدا الشيف طبخاته بمشاركة الضيف ابو تميم والذي جرب اعداد عدد من الاطباق للعشاء ، كما تناول الجميع طعام العشاء ، ثم انتقلوا الى صالة الاجتماعات ، وهناك قدّم الدكتور ثلاث جوائز فاخرة لمتابعين حساب (عروض الخرج) وهي ساعة ابل ووتش وسماعة ابل وجوال ايفون ١٣ ، سيتم السحب عليها قريبًا.

وتم تخصيص هاتف للتواصل بجميع اعلاميي الخرج وسنابي الخرج للتدشين الرسمي لحساب عروض الخرج قريبا . وتم التناقش في المواضيع الاعلامية والتقنية والتسويقية .

 

الشيف الدكتور راشد العبيد يفاجأ متابعي سناب (عروض الخرج) في ليلة تدشين حسابه الجديد

جديد الخرج
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