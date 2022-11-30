“هنا المونديال 11”.. 4 مواجهات حاسمة.. الأخضر ينتظر ليلة للتاريخ أمام المكسيك

تتواصل منافسات مونديال قطر 2022، المُحدد له الاستمرار حتى 18 ديسمبر بمشاركة 32 منتخبًا، ويشهد اليوم (الأربعاء) إقامة 4 مباريات حاسمة من المجموعتين الثالثة والرابعة.
وتتواصل الندية والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022 لليوم الحادى عشر، حيث تقام اليوم الأربعاء الموافق30 نوفمبر 2022، أربع مباريات قوية وحاسمة في معركة الصعود إلى دور الـ 16 بالمونديال.
أستراليا والدنمارك
يلتقى منتخب أستراليا مع نظيره الدنمارك في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب الذى يتسع لأكثر من 40 ألف متفرج في إطار منافسات المجموعة الرابعة.
تونس وفرنسا
ويلتقى منتخب تونس مع فرنسا في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب المدينة التعليمية الذى يتسع لأكثر من 40 ألف مفترج في إطار منافسات المجموعة الرابعة. وفق “أخبار 24”.
السعودية والمكسيك
يواجه منتخب السعودية نظيره المكسيك في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب لوسيل الذى يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج في إطار منافسات المجموعة الثالثة.
بولندا والأرجنتين
يلتقى منتخب بولندا نظيره الأرجنتين في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب 974 الذى يتسع لأكثر من 40 متفرج في إطار منافسات المجموعة الثالثة.
جدير بالذكر أنه لأول مرة تستضيف دولة عربية منافسات المونديال، وتتم إقامتها على ثمانية ملاعب؛ هي لوسيل والبيت والمدينة التعليمية وأحمد بن علي والثمامة و974 والجنوب، إضافة إلى ملعب خليفة الدولي.