“ملخص مباريات المونديال 10”.. أمريكا تهزم إيران.. والسنغال تخطف بطاقة التأهل

انتهت منافسات اليوم العاشر من مونديال قطر 2022 المُحدد له الاستمرار حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، وأقيمت 4 مباريات لم تخلُ من الإثارة والمتعة والأهداف الرائعة.
وحفلت مباريات الثلاثاء بالندية والإثارة، وتغلبت هولندا على قطر، وانتصرت السنغال على الإكوادور، وفازت أمريكا على إيران، وهزمت إنجلترا نظيرتها ويلز بسهولة.
انتصار هولندى.. وقطر تودع
حقق منتخب هولندا فوزًا ثمينًا على منتخب قطر بهدفين دون في ختام مباريات دور المجموعات.
وسجل كودي كاجبو الهدف الأول لمنتخب هولندا في الدقيقة 26 بتسديدة قوية مستغلًا تمريرة كلاسين.
ونجح فرينكي دي يونج في تسجيل الهدف الثاني في شباك منتخب قطر عند الدقيقة 49 بعد متابعة جيدة لتسديدة ممفيس ديباي.
السنغال تخطف بطاقة التأهل
حصد منتخب السنغال بطاقة التأهل لدور الـ 16 من النسخة الحالية من كأس العالم قطر 2022 بالفوز بثنائية مقابل هدف أمام نظيره الإكوادوري خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.
وتقدم منتخب السنغال بعد مرور (44) دقيقة بهدف سجله لاعبه إسماعيلا سار، ثم تعادل المنتخب الإكوادوري في الدقيقة (67) بهدف لاعبه مويسيس كايسيدو، قبل أن يُسجل كوليبالي الهدف الثاني للسنغال في الدقيقة (70).
ورفع المنتخب السنغالي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 6 في المركز الثاني بفارق نقطة عن فريق هولندا المتصدر، فيما توقف رصيد الإكوادور عند النقطة 4.
أمريكا تتأهل على حساب إيران
كما حصد المنتخب الأمريكي بطاقة التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز بهدف نظيف أمام نظيره الإيراني خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء.
وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب المنتخب الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.
ورفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى النقطة 5 في وصافة المجموعة، فيما توقف رصيد إيران عند 3 نقاط في المركز الثالث.
إنجلترا تتصدر مجموعتها
حقق منتخب إنجلترا فوزًا ثمينًا على حساب نظيره ويلز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “أحمد بن على” ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات فى مونديال قطر 2022.
سجل ثلاثية المنتخب الإنجليزي ماركوس راشفورد “هدفين” فى الدقيقتين 50 و68 وفيل فودين هدف فى الدقيقة 51 من عمر المباراة.
بهذا النتيجة يحتل المنتخب الإنجليزى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط ليتأهل إلى دور الـ 16، فيما تجمد رصيد ويلز عند نقطة واحدة ليودع البطولة رسميًا.
وفق “أخبار 24”.