“التجارة”: 13 لجنة فرعية لضبط التستر بالأسواق الشعبية والمناطق العشوائية

كشفت وزارة التجارة، عن تشكيل 13 لجنة فرعية بمختلف مناطق المملكة، وإعداد وتنفيذ خطط رقابية للجولات المشتركة في الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية للرقابة على التستر، مشيرة إلى تنفيذ تلك اللجان نحو 4.7 ألف زيارة تفتيشية خلال العام الماضي.
وذكر تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة، واطلعت عليه “أخبار 24″، أنه تم تشكيل لجنة إشرافية مركزية للمراقبين ومأموري الضبط من الجهات الرقابية، برئاسة وزير التجارة، بالإضافة إلى تدريب 903 من المراقبين ومأموري الضبط على نظام ولائحة مكافحة التستر التجاري، وعلى مهارات التحرّي والتفتيش، والتحليل الموازي المالي.
وأشار التقرير إلى قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمراجعة نحو 515 ألف رخصة سارية، للتحقق من صحة المواقع الجغرافية، وتحديث نحو 286 ألف موقع جغرافي للمنشآت التجارية، بالإضافة إلى رفع دقة بيانات المواقع الجغرافية للمنشآت القائمة، وذلك من خلال الزيارات الدورية والعشوائية على المنشآت المسجلة في الرخص البلدية التجارية.
ولفتت وزارة التجارة في تقريرها، إلى تطويرها نظاماً إلكترونياً واستخدامه للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر التجاري وتوجيه الرقابة الميدانية واستكمال محاضر الضبط.