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رياضة > أرقام وحقائق من مواجهة الأخضر والمكسيك في كأس العالم
30/11/2022   6:28 م

أرقام وحقائق من مواجهة الأخضر والمكسيك في كأس العالم

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يستعد المنتخب الوطني السعودي لخوض مواجهة مصيرية ضد منتخب المكسيك، مساء الأربعاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويتصدر منتخب بولندا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط يليه الأخضر السعودي متساويًا مع الأرجنتين برصيد 3 نقاط ثم المكسيك بنقطة وحيدة.

الاخضر

بطاقة المباراة

* الموعد: الأربعاء 30 نوفمبر

الساعة الساعة: العاشرة مساءً

* المكان: استاد لوسيل.

* السعة: 88966 متفرجا.

الاخضر

* حقائق وأرقام:

– لم تحرز المكسيك أي أهداف في أخر أربع مباريات لعبتها في كأس العالم.

– تطمح السعودية لمعادلة إنجازها في أول ظهور لها في نهائيات كأس العالم في 1994 عندما صعدت لدور 16 أو التفوق عليه.

– أخر مرة فشلت فيها المكسيك في تجاوز دور المجموعات كانت في 1982.

– تحتاج المكسيك للفوز إذا أرادت الحصول على فرصة للاستمرار في البطولة وسيتأكد تأهلها لدور 16 إذا فازت بولندا على الأرجنتين في المباراة الأخرى في المجموعة الثالثة.

– السعودية ستصعد لدور 16 إذا فازت.

– التعادل سيمنح السعودية مكانا في دور 16 إذا فازت بولندا على الأرجنتين لكن لو انتهت المباراتان بالتعادل فإن السعودية ستخرج من البطولة لأن الأرجنتين تتفوق في فارق الاهداف. وفق “أخبار 24”.

* المواجهات السابقة:

– التقى المنتخبان السعودي والمكسيكي خمس مرات منذ لقائهما الأول في يناير كانون الثاني 1995. فازت المكسيك في أربع من هذه المواجهات بما في ذلك اللقاء الأخير في 1999 بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

أرقام وحقائق من مواجهة الأخضر والمكسيك في كأس العالم

رياضة
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