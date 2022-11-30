البحر الأحمر الدولية تعلن عن شراكة مع “ذي أوشن ريس” و”وارنر برذارذ ديسكفري”

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، اليوم (الأربعاء)، عن شراكة مع “ذي أوشن ريس” (سباق المحيطات)، في نسختيه المقبلتين، ومع شركة “وارنر براذرذ ديسكفري”، الشريك الإعلامي للسباق.
وقال الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية، إن الشركة فخورة لكونها الشريك المستدام للسباق، خاصة مع أهدافه المتعلقة بحماية البحار والمحيطات، مضيفاً أن الشركة تأمل من خلال هذه الشراكة في دعم جهود السباق؛ لزيادة الوعي بالتحديات التي تواجه البحار والمحيطات، واكتشاف جيل جديد من ممارسي الرياضات الشراعية.
في السياق نفسه، أكد الرئيس التنفيذي لـ “ذي أوشن ريس”، يوهان سالين، أن شركة البحر الأحمر تقود نموذجاً جديداً من التنمية، برؤية تمنح الأولوية للإنسان، وانطلاقاً من التزامها بدعم السياحة المتجددة؛ لافتاً إلى أن هذه الشراكة ستكون بمثابة نوع مبتكر تأمل شركته أن يصبح نموذجاً جديداً.
فيما أشار رئيس حلول التسوق الرياضي في “وارنر برذارز ديسكفري”، إلى أن شركته تفخر بأن تكون الشريك الإعلامي العالمي للسباق، خاصة مع الجهد المشترك مع شركة البحر الأحمر الدولية؛ لتعزيز الحفاظ على البحار والمحيطات، مؤكداً على أن للشركة قدرة فريدة على مشاركة أفضل القصص مع جمهور دولي واسع النطاق.
وأضاف أن “وارنر برذرز ديسكفري” ستسخر قدراتها في صناعة المحتوى المبتكر والوصول لأكبر شريحة من المشاهدين حول العالم؛ لإنتاج سلسلة من الأفلام القصيرة حول السفر والبحار في المنطقة. حيث سيتم نشر تلك الأفلام من خلال البث المباشر لسلسلة ذي أوشن ريس خلال عام 2023.
جدير بالذكر أن النسخة الـ 14 من ذي أوشن ريس، ستبدأ من مدينة أليكانتي بإسبانيا في 15 يناير 2023، وستنتهي في مدينة جينوفا بإيطاليا في وقت مبكر من صيف عام 2023، وسيمر السباق على تسع مدن شهيرة حول العالم على مدى ستة أشهر (أليكانتي، في إسبانيا – كابو فيردي وكيب تاون، في جنوب إفريقيا – إيتاجي، في البرازيل – نيوبورت، وريو، في الولايات المتحدة الأمريكية – آرهوس، في الدنمارك – كيل فلاي باي، في ألمانيا – لاهاي، في هولندا)، أطول سباق بين نقطتين خلال تاريخه البالغ 50 عاماً، حيث ستبلغ المسافة من كيب تاون، جنوب إفريقيا إلى إيتاجاي في البرازيل 750 ميلاً بحرياً في ماراثون لمدة شهر واحد. وفق “أخبار 24”.
كما سيمر الأسطولان المكونان من أنواع مختلطة على قوارب IMOCA وقوارب VO65 ذات التصميم الموحد ولأول مرة، جميع الرؤوس الجنوبية الثلاثة العظيمة – رأس الرجاء الصالح، وكيب ليوين، وكيب هورن بلا توقف.