“البحر الأحمر السينمائي” يكرم الفائزين بجوائز مجلة “فارايتي” الدولية

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أمس (الثلاثاء)، عن الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والتي ستقام في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر، بمدينة جدة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر.
ويكرم المهرجان الحاصلين على جائزتي مجلة “فارايتي” الدولية، عن أفضل صانعة أفلام، وأفضل ممثلين، حيث حصل فيلم “كارميل”، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي الدولي في عام 2007، على الجائزة الأولى، فيما حصل فيلما “روكستار” و”بارفي” على الجائزة الأخرى.
ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محمد التركي، إلى أهمية مشاركة المواهب اللامعة في عالم صناعة السينما، واستضافتهم في حوارين خاصين مع الجمهور للاستماع بالتجارب الناجحة؛ وذلك يومي (السبت) و(الأربعاء) القادمين. وفق “أخبار 24”.