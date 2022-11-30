تعد الطائرة التاسعة في 2022.. “طيران أديل” يتسلم طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo” “

أعلن “طيران أديل”، عن تسلم طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo، والتي تعد الطائرة التاسعة التي تنضم لأسطولها هذا العام، ويعدّ بذلك أكبر عدد لتسلم طائرات يتم خلال عام واحد في تاريخ الشركة، وذلك ضمن عقد تحديث الأسطول الذي تم الإعلان عنه في يوليو عام 2019، والمكون من 50 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo عبر الاستحواذ على 30 طائرة، وأحقية إضافة 20 طائرة أخرى من ذات الطراز.
والطائرة الحديثة تحمل الرقم 27 ضمن أسطول الشركة الذي يعد الأحدث عالمياً وقد اختير لها اسم “الوزن” وهو اسم لنجم عملاق يبعد 1600 سنة ضوئية عن الشمس، حيث وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مساء أمس الثلاثاء 28 نوفمبر 2022، ويتميز هذا الطراز من طائرات إيرباص بكفاءة عالية واقتصادية متقدمة في أنظمة التشغيل والطيران والحدّ من استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة، كما تتمتع بهيكل يعدّ الأوسع ضمن فئتها، حيث تبلغ السعة المقعدية 186 مقعداً، بالإضافة إلى زيادة في مساحات الراحة والتخزين.
وعبّر الرئيس التنفيذي لطيران أديل، السيد كون كورفياتيس، عن سعادته بوصول الطائرة الجديدة وانضمامها إلى الأسطول، مبيناً أنها ستسهم في تلبية الطلب المتزايد على السفر محلياً ودولياً، إلى جانب التوسع وتغطية شبكة رحلاتها التي تضم حالياً 27 وجهة داخلية ودولية، مضيفاً أن عملية استقبال الطائرات الجديدة يسبقه تنفيذ برنامج متكامل يتضمن تدريب الكوادر البشرية المتخصصة من خلال انخراطهم في عدة برامج ودورات للخدمات الأرضية والجوية والفنية. وفق “أخبار 24”.
وقال السيد كون بأنّ اختيار طراز A320neo جاء بناءً على دراسات علمية متخصصة أكدت كفاءتها العالية وملائمتها للمتطلبات التشغيلية للشركة، كما أن الطراز الحديث من إيرباص يسهم في تخفيض استهلاك الوقود بنسبة 20%، وانخفاض تكاليفها التشغيلية بنسبة 14% عن أقرب منافسيها، كما تمتاز بمستويات منخفضة من الانبعاثات؛ مما يجعلها صديقة للبيئة، وذات قدرة على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق.
وأكّد الرئيس التنفيذي لطيران أديل على التزام الشركة بالاتفاقية الموقع مع شركة إيرباص التي انضمت من خلالها 15 طائرة خلال العامين الماضيين إلى أسطول الشركة، ضمن عقد تحديث الأسطول الذي تم الإعلان عنه في يوليو عام 2019؛ بغرض تلبية الطلب المتزايد على خدمات الشركة والتوسع في عملياتها التشغيلية.