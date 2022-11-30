الملكية الفكرية : مليار و200 مليون قيمة عوائد المهن الإبداعية في 2030

في الوقت الذي تبذل فيه الهيئة السعودية للملكية الفكرية جهداً لخلق منظمة غير ربحية؛ من أجل ضمان حقوق المبدعين، تتعزز التوقعات بأن تسهم هذه المنظمة في تحصيل العوائد للفنانين، وأصحاب الحقوق الإبداعية؛ بما نسبته مليار و200 مليون ريال، بحلول عام 2030؛ وفقاً للهيئة ذاتها، في تصريح خصّت به موقع “أخبار 24”.
فيما ستكون هذه المنظمة الرائدة على مستوى المنطقة، التي جرى الإعلان عنها في جلسة حوارية، تعنى بـ حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات الإبداعية، على هامش مهرجان “إكس بي” على غرار المنظمات العالمية، التي تدير حقوق المبدعين، وتتحصل على عوائد مالية تقدر بنحو 7 إلى 11% سنوياً.
ومن المرتقب أن تضيف هذه المنظمة التي عكفت الهيئة على دراسة تنفيذها مدة عام، سبل حماية لأصحاب المهن الإبداعية، ويتوقع هشام العريفي، مدير السياسات الفكرية في الملكية الفكرية، أنه بحلول عام 2030 سوف يتجاوز حجم تحصيل العوائد للفنانين، والمبدعين، وأصحاب الحقوق؛ ما نسبته مليار و200 مليون ريال.
وتقدّر هيئة الملكية الفكرية حجم سوق الاقتصاد الإبداعي في المملكة بنحو 11 مليار ريال، فيما تستحوذ الموسيقى على نحو 85% من حجم هذا السوق.
#الملكية_الفكرية لـ “أخبار 24”: مليار و200 مليون قيمة عوائد المهن الإبداعية في 2030https://t.co/FqL6NyjmIT pic.twitter.com/wyZDcv4WgT
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 30, 2022