بالفيديو والصور.. تونس تفوز على فرنسا وتودع المونديال مرفوعة الرأس

حقق منتخب تونس فوزًا تاريخيًا على حساب منتخب فرنسا بهدف دون رد ضمن ختام دور المجموعات بكأس العالم.
وودع منتخب تونس كأس العالم من دور المجموعات رغم فوزه على فرنسا بعدما حقق منتخب أستراليا مفاجأة كبرى وفاز على الدنمارك بهدف دون رد.
وبدأ منتخب تونس المباراة بشكل هجومي جيد وأضاع فرصة مؤكدة عن طريق وهبي الخزري.
وألغى حكم المباراة الهدف الذي سجله نادر غندري لمنتخب تونس بعد عرضية متقنة وذلك بداعي التسلل.
ومع بداية الشوط الثاني واصل منتخب تونس الضغط الهجومي على مرمى فرنسا ونجح وهبي الخزري في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 58 بعد تسديدة قوية. وفق “أخبار 24”.
وحاول مدرب فرنسا تعديل النتيجة وأجرى عددا من التبديلات بنزول أنطوان جريزمان وكيليان مبابي ولكن دون جدوى.
وبهذه النتيجة تأهل منتخب فرنسا برصيد 6 نقاط متساويًا مع أستراليا وجاء منتخب تونس ثالثًا برصيد 4 نقاط ثم الدنمارك بنقطة وحيدة.
GOAL! 🇹🇳
WOW! Tunisia take the lead, an amazing solo goal from Wahbi Khazri. #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/tbspXTbu6Q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 30, 2022