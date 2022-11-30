أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأربعاء)، تقريراً تفصيلياً عن توقعات الحالة المناخية السائدة على المملكة خلال فصل الشتاء الحالي، والذي يبدأ أرصادياً مع الأول من ديسمبر المقبل، ويمتد حتى 28 فبراير 2023، وفلكياً من 21 ديسمبر إلى 20 مارس 2023.
وأوضح التقرير أن 21 ديسمبر ستكون أطول ليالي العام والأقصر نهاراً، كما سيكون يناير الشهر الأبرد خلال الفصل، وارتفاع معدلات هطول الأمطار على شرق ووسط وجنوب شرق المملكة.
وأشار إلى أن شهر ديسمبر الجاري سيشهد زيادة في درجات الحرارة بأعلى من المعدل بمقدار درجة مئوية واحدة على جميع مناطق المملكة، وتصل إلى درجة ونصف مئوية على مناطق الرياض والشرقية ونجران.
وأضاف أن يناير المقبل يشهد ارتفاع درجات الحرارة بمستوى أعلى من المعدل بمقدار نصف درجة مئوية على أغلب مناطق المملكة، وتصل إلى درجة مئوية واحدة على جنوب المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران، أما في شهر فبراير المقبل فتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل بمقدار نصف درجة مئوية على معظم مناطق المملكة ودرجة مئوية واحدة على جنوب المنطقة الشرقية.
كما أشار التقرير إلى احتمالية هطول الأمطار بأعلى من المعدل في شهر ديسمبر؛ وذلك على مناطق الجوف وأجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وزيادة نسبة هطول الأمطار على منطقتي القصيم وحائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية، فيما تقل عن المعدل على سواحل منطقتي جازان وعسير، بينما تكون حول المعدل على باقي المناطق.
ولفت إلى احتمالية هطول الأمطار بأعلى من المعدل في شهر يناير المقبل؛ وذلك على مناطق الرياض والمدينة المنورة وحائل والقصيم ونجران وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما توقع زيادة احتمالية هطول الأمطار على المنطقة الشرقية، بينما تكون حول المعدل الطبيعي على باقي مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
وعن شهر فبراير المقبل، يشير التقرير إلى احتمالية هطول الأمطار أعلى من المعدل على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وأجزاء من شرق الرياض، وحول المعدل الطبيعي على باقي المناطق.