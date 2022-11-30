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رياضة > الجماهير في “فان فيستفال” تنتظر انطلاق الجولة الحاسمة للأخضر ضد المكسيك
30/11/2022   9:37 م

الجماهير في “فان فيستفال” تنتظر انطلاق الجولة الحاسمة للأخضر ضد المكسيك

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مواجهة حاسمة قوية تجمع المنتخب السعودي والمكسيك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

وقال مدرب الأخضر هيرفي رينارد في مؤتمر صحفي للحديث عن المواجهة الحاسمة: “مباراة المكسيك ثالث أهم مباراة في حياتي، لا يمكن أن نخسرها، وإلا سنندم عليها طوال حياتنا”.

ووسط تفاعل كبير يستعد جمهور المنتخب السعودي في منطقة “فان فيستفال”، اليوم الأربعاء الساعة 10 مساءً، لمتابعة الجولة الختامية بين المنتخب السعودي ونظيره المكسيك، متأملين فرصة الفوز للتأهل إلى الدور الـ16. وفق “أخبار 24”.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة واجه الأخضر ظروفاً صعبة، ألا وهي فقدان أهم لاعبيه الأساسيين، حيث تعرض سلمان الفرج وياسر الشهراني لإصابات؛ تسببت في خروجهما من المعسكر الأخضر، بالإضافة لمحمد البريك، وإيقاف عبدالإله المالكي، لكن أكد رينارد مدرب المنتخب السعودي قدرة الفريق على تعويض الغيابات.

الجماهير في “فان فيستفال” تنتظر انطلاق الجولة الحاسمة للأخضر ضد المكسيك

رياضة
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