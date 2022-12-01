تحت رعاية خادم الحرمين.. “مجمع الملك سلمان العالمي” ينظم مؤتمراً للغة العربية بالرياض

يُنظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، يومي السادس والسابع من ديسمبر المقبل بمدينة الرياض، مؤتمر “اللغة العربية في المنظمات الدولية”، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح الأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، عبدالله الوشمي، أن المجمع، بتوجيهات وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ينشط في مسارات متنوعة وطنياً وعربياً ودولياً، ويعمل على تعزيز الحضور العالمي للغة العربية ودعم خياراتها في المنظمات الدولية.
وأشار إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي خطوة تنسيقية تكاملية، يسعى المجمع من خلالها إلى جمع المنظمات الدولية في إطار واحد لمناقشة الحضور الدولي للغة العربية في المنظمات وواقعه وتطلعاته. وفق “أخبار 24”.
ويناقش المؤتمر 5 محاور رئيسية، تتمثل في: “الواقع اللغوي في المنظمات الدولية وأهميته الاستراتيجية”، و”البعد الحضاري والثقافي للتعدد اللغوي ومسؤولية المنظمات الدولية حيال ذلك”، و”اللغة العربية في المنظمات الدولية بين الصعوبات والحلول”، و”الترجمة من العربية وإليها في المنظمات الدولية؛ الواقع وآفاق المستقبل”، و”مبادرات ومشروعات لتمكين حضور اللغة العربية في المنظمات الدولية”.