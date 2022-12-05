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جديد المحليات > “حساب المواطن” يوضح مصير طلبات دراسة الأهلية المُقدمة خلال ديسمبر
05/12/2022   9:06 ص

“حساب المواطن” يوضح مصير طلبات دراسة الأهلية المُقدمة خلال ديسمبر

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أوضح برنامج “حساب المواطن”، مصير الطلبات المُقدمة خلال الأيام الماضية من بعض المُستفيدين بشأن دراسة حالة الأهلية الخاصة بهم.

وبيّن البرنامج، أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 ديسمبر الجاري ستتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المُستفيد باستيفاء شروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه “دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر يناير.

ولفت إلى أنه لا يتم الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي من ضمن الدخل، كما يمكن حذف الدخل عن طريقة أيقونة تفاصيل الطلب والإفصاح عن الدخل والانتقال إلى الإجراءات يسار الصفحة مع حذف الدخل ثم الضغط على “حفظ”. وفق “أخبار 24”.

“حساب المواطن” يوضح مصير طلبات دراسة الأهلية المُقدمة خلال ديسمبر

جديد المحليات
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