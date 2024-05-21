خطة شاملة لسلامة غذاء وأدوية الحجاج

وضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خطة شاملة لضمان سلامة وجودة غذاء الحجاج وأدويتهم ومنتجاتهم الطبية خلال موسم حج هذا العام، في إطار الجهود المبذولة من حكومة المملكة لتسخير الإمكانات وتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.
وتتضمن الخطة المشاركة في منافذ دخول الحجاج الجوية والبرية والبحرية للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على المنتجات الخاضعة لإشرافها وكذلك على منشآت الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مطابخ الإعاشة والمقار الطبية الموسمية لمكاتب شؤون الحجاج.
وتتولى متابعة المنتجات الخاضعة لرقابتها الواردة مع مكاتب شؤون الحج عبر الشحن الجوي في منفذي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مع تقديم برامج ورسائل توعوية بعدة لغات حول سلامة الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، وإعداد الدراسات الميدانية ذات العلاقة، وتنظيم ورش عمل للعاملين في المطابخ المؤهلة بمجال إعداد الأطعمة للتأكد من التزامها بتوفر كافة الاشتراطات الصحية وضمان تقديم وجبات سليمة. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن “الغذاء والدواء” بدأت استعداداتها مبكراً لتقديم أفضل الخدمات والممارسات للقيام بالمهام الرقابية على المنتجات الخاضعة لإشرافها، إضافةً إلى المشاركة في اللجان المشتركة مع الجهات الحكومية للإسهام في توفير الظروف المثالية لضيوف الرحمن.