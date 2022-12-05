محافظ الأحساء يدشن وحدة التبرع بالدم

دشن الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم “الأحد” وحدة التبرع بالدم الدائمة التابعة لتجمع الأحساء الصحي في مجمع العثيم، بحضور رئيس مجلس إدارة التجمع الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العفالق، والرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور خالد بن محمد الملا، وعدد من المسؤولين.
واستمع سموّه لشرح موجز من العاملين في الوحدة عن آلية استقبال المتبرعين، حتى انتهاء عملية التبرع ونقل أكياس الدم للاستفادة منه ، وتقدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء المتبرعين في الوحدة للتبرع بالدم، لتعزيز ثقافة التبرع وزيادة عدد المتبرعين بالمحافظة بالإضافة إلى زيادة الوعي حول أهمية التبرع ، ودعا سموّه أهالي المحافظة للمشاركة والتفاعل وزيارة وحدة التبرع بالدم بمجمع العثيم مول مشيراً إلى أن توفير الدم للمرضى يعتبر مسؤولية مجتمعية مشتركة ، مؤكداً سموه على أهمية المبادرة للتبرع بالدم، لما لذلك من فوائد صحية واجتماعية
وأوضح تجمع الأحساء الصحي أن وحدة التبرع بالدم المستحدثة سوف تسهم بإذن الله في رفع الوعي المجتمعي حول أهمية التبرع بالدم لاستنقاذ المرضى المحتاجين للدم، سواء بسبب أمراض مزمنة أو وراثية أو بسبب إصابات نازفة أو لإجراء العمليات الجراحية وغيرها.
وأشار هذه الوحدة تأتي أيضا بهدف التسهيل على المتسوقين الراغبين في التبرع بالدم دون عناء التوجه خلال العمل الرسمي لبنوك الدم، وتستقبل الراغبين في التبرع من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.
وأضاف “التجمع” أن وحدة التبرع بالدم الواقعة في الطابق الأول بالمجمع جاءت بتبرع من شركة عبدالله العثيم للاستثمار ضمن برنامج الشراكة المجتمعية لمجمع العثيم، وتم تجهيزها بجميع المستلزمات الطبية اللازمة للتبرع بالدم، مع مراعاة تطبيق معايير مكافحة العدوى اثناء التبرع، للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة وفقاً لاشتراطات بنوك الدم . وفق “أخبار 24”.
يذكر أن تجمع الأحساء الصحي يعمل على تنفيذ أكثر من (55) حملة تبرع بالدم ميدانية خلال العام بالتعاون مع عدد من الإدارات الحكومية، والجمعيات الخيرية، ومراكز النشاط الاجتماعية، ولجان التنمية الاجتماعية، والأندية الرياضية، إضافة إلى استقباله الراغبين التبرع بالدم في مراكز التبرع بالدم الدائمة بمستشفى الملك فهد بالهفوف، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى العمران العام، ومستشفى الملك فيصل العام، ومستشفى الأمير سعود بن جلوي.