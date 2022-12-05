ولي العهد يعلن عن جزيرة “سندالة” أولى الوجهات البحرية الفاخرة في نيوم

أعلن ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة “نيوم”، الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الإثنين)، تطوير جزيرة “سندالة”، أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، وأحد أهمّ المشاريع الداعمة للاستراتيجية الوطنية للسياحة.
وتم تصميم الجزيرة لتكون البوابة الرئيسية للرحلات البحرية في البحر الأحمر، ولتقديم واحدة من أهم التجارب العالمية في الضيافة والترفيه، ومن المتوقع أن تبدأ الجزيرة في استقبال الزائرين مطلع عام 2024م.
تسارع التطوير في نيوم
وقال الأمير محمد بن سلمان: “يمثل هذا المشروع لحظة مهمة تعكس تسارع التطوير في نيوم، ويجسد خطوة رئيسية لتحقيق طموحاتنا السياحية في إطار رؤية السعودية 2030”.
وأضاف: “ستكون سندالة أول وجهة بحرية فاخرة ونوادي اليخوت على البحر الأحمر في نيوم، كما ستكون بوابة للسياحة العالمية في البحر الأحمر والمنطقة، تتميز بموقع فريد وطبيعة ساحرة تؤهلانها أن تكون منصة للسياحة البحرية الفاخرة على مستوى العالم”.
وتقع جزيرة “سندالة” في البحر الأحمر على مساحة إجمالية تقارب 840,000 متر مربع، وتعد واحدة من مجموعة من الجزر التي سيتم تطويرها في نيوم وفق رؤى وتصاميم مختلفة تميز كل جزيرة عن الأخرى، وسيتم تطويرها لتقدم موسماً جديداً لليخوت يمثل وجهة جذب عالمية لعشاق السفر والسياحة البحرية الراقية، إلى جانب تجارب فريدة تمكنهم من الاستمتاع بطبيعة الجزيرة، ورؤية الجمال الحقيقي لنيوم والبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. وفق “أخبار 24”.
سندالة توفر 3500 وظيفة تدعم السياحة
ومن المخطط أن يستحدث مشروع جزيرة سندالة 3500 وظيفة تدعم القطاع السياحي وخدمات الضيافة والترفيه، وستضم الجزيرة مرسىً ساحراً وحيوياً مع 86 رصيفاً بحرياً، يجعلها وجهة مثالية لاستيعاب القوارب واليخوت الكبيرة، ما يجعلها البوابة الرئيسية للبحر الأحمر، التي تقدم تجارب استثنائية للرحلات البحرية.
كما ستوفر جزيرة سندالة 413 غرفة فندقية بأعلى المعايير العالمية، إضافة إلى 333 من الشقق الفندقية الراقية التي تتميز بمستوىً عالٍ من الخدمات، هذا بالإضافة إلى ناد شاطئي فاخر ونادٍ لليخوت، مع تقديم تجارب استثنائية في المطاعم العالمية في الجزيرة.
وستجمع الجزيرة مزيجاً من العلامات التجارية العالمية والمصممة لتوفر منظومة سياحية متكاملة متفردة تلبي احتياجات مختلف الشرائح من خلال وجود عدد من المتاجر الفاخرة والمصممة خصيصاً للجزيرة، كما ستوفر الجزيرة لمحبي رياضة القولف أرضاً تبلغ مساحتها 6,474 ياردة (5,920 متراً)، تتكون من ملعبين عالميين يحتويان على 9 حفر، ومخصصين لــ 70 ضربة مع 18 نقطة انطلاق، للاستمتاع بتجربة رياضية وترفيهية مميزة.
ويعكس هذا الإعلان الخطوات المتسارعة التي تشهدها نيوم لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية للمشروع العالمي الرائد، حيث أعلن ولي العهد مؤخرا تصاميم مدينة المستقبل في نيوم “ذا لاين”، والتي وجدت أصداءً عالمية وإعلامية واسعة محلياً وإقليمياً ودولياً.
وكان ولي العهد قد أطلق أيضاً في مارس الماضي “تروجينا” الوجهة السياحة الجبلية في نيوم، التي ستتميز برياضة التزلج على الجليد في الهواء الطلق، كأول تجربة من نوعها في الخليج العربي، بالإضافة إلى إعلانه إنشاء “أوكساچون”، المدينة الصناعية في نيوم، والتي تقدم نموذجاً جديداً لمراكز التصنيع المستقبلية وفقاً لاستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل بالتناغم مع الطبيعة.
#سندالة تجربة مختلفة لجزيرة فريدة في البحر الأحمر تتصل بمسارات مباشرة بالبحر الأحمرhttps://t.co/u0LIDKvGFF pic.twitter.com/qIHVd18GSa
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 5, 2022