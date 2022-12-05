خلال مشاركتهم بمهرجان السينما بجدة.. نجوم السينما العالمية يشيدون بالمملكة وشعبها

عبّر عدد من نجوم هوليوود والسينما العالمية عن سعادتهم بالحضور للمملكة ومشاركتهم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، وأكدوا على ضرورة التعاون في المجال السينمائي والثقافي.
وقالت النجمة الأمريكية جيسيكا ألبا خلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة إن السعودية بلد جميل للغاية، معبرة عن سعادتها بكل ما رأته وما عرفته عن تاريخ المملكة الرائع، ووصفت الشعب السعودي بالمحب وذي المشاعر الدافئة، وأكدت أنها قضت وقتاً ممتعا للغاية في هذا البلد، وأنها ستعود حتما للمملكة مرة أخرى.
وأشارت النجمة شارون ستون بعد التأكيد على أن السعودية بلد جميل ورائع، إلى أنه يجب على النجوم أن يزوروا دول العالم، بأنفسهم، لمنع الآخرين من أن يملوا عليهم آراءهم عن الشعوب الأخرى، ولهذا فهي -وغيرها- تجوب دول العالم لتراها على حقيقتها.
من جانبه أكد الكاتب والمخرج جاي ريتشي أنه من المهم أن نساند الإبداع، ومن هذه المنطقة بالتحديد، كما في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بهدف تشجيع التلاحم الثقافي، وإثارة الاهتمام بصناعة السينما بشكل عام.
وعبر النجم الهندي شاه روخان عن اعتزازه بأن يكون في جدة لحضور المهرجان، مقدما الشكر لما قُدم له، ليس فقط من جانب مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فحسب، بل لما وجده من المنظمين، الذين اجتهدوا لإخراج هذا المهرجان السينمائي الرائع، وللسينما بشكل عام. وكرر شكره للشعب السعودي الكريم، الذي منحه الحب والدعم على مدى مسيرته الفنية.
ولفت رئيس لجنة التحكيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المخرج الأمريكي أوليفر ستون إلى أن المهرجان فرصة لاستكشاف السينما التي تُصنع في منطقة أخرى من العالم، يرى أنها أسيء فهمها.
وأوضح أن المهرجان فرصة حقيقية للغوص في أعماق السينما الآسيوية والأفريقية الرائعة للغاية، وأن هناك الكثير من التغيرات الكبيرة التي تحدث، وأن هناك عالما جديدا تماما، تُستخدم فيه الأفلام لرواية القصص.
وشهد المهرجان أيضاً حضور المخرج العالمي سبايك لي، وذلك لعرض فيلمه “مالكوم إكس” في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، والذي صُور قبل 30 عاماً في المملكة، وتحديدا في مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وتأتي أهمية الفيلم من أنه أول فيلم غير وثائقي يُصور في المملكة، حيث وصف المخرج الفكرة بالجريئة عندما أخذ الكاميرات لمتابعة أداء مالكوم ماكس، الذي أدى دوره النجم دينزل واشنطن، لفريضة الحج ضمن أحداث الفيلم، واستعان بطاقم تصوير من المسلمين.
النجمة الأمريكية #جيسيكا_ألبا: السعودية بلد جميل للغاية وشعبها محب وذو مشاعر دافئة #مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي #السينما_كل_شيءhttps://t.co/68swN2TLZQ pic.twitter.com/gL8FmtpNnV
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 5, 2022