رسائل دعم لـ “بيليه” فى الملعب والمدرجات بعد مواجهة البرازيل وكوريا

حرص لاعبو منتخب البرازيل على رفع لافتة دعم للأسطورة بيليه الذى يرقد حاليًا بالمستشفى لتلقى العلاج، وذلك بعد انتصارهم على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1 فى المباراة التي أقيمت بينهما مسا، الإثنين، على استاد 974 فى إطار دور الـ 16 بمونديال قطر 2022.
كما حرصت الجماهير على رفع لافتات الدعم للأسطورة البرازيلية “بيليه” في مدرجات استاد 974، وذلك بعد خوله إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو (الثلاثاء) الماضي لإعادة تقييم علاج يتلقّاه جرّاء إصابته بسرطان القولون.
وكان أسطورة كرة القدم البرازيلية “بيليه” وجه رسالة خاصة إلى منتخب بلاده قبل مواجهة منتخب كوريا الجنوبية في دور الـ 16 بمونديال قطر 2022.
وقال بيليه في رسالته التى نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “في عام 1958 كنت أتجول في السويد وأنا أفكر في الوفاء بالوعد الذي قطعته لوالدي، أعلم اليوم أن العديد قطعوا نفس الوعد على أنفسهم وهم أيضا يبحثون عن أول تتويج باللقب العالمي”، مضيفًا : “سأتابع المباراة من المستشفى وسأشجع كل واحد منكم. حظا موفقا!”.
وفق “أخبار 24”.