“ملخص مباريات المونديال 16”.. انتهاء مغامرة اليابان.. واستعراض برازيلى أمام كوريا

انتهت منافسات اليوم الـ 16 من مونديال قطر 2022 المُحدد له الاستمرار حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، وأقيمت مباراتان لم تخلُ من الإثارة والمتعة والأهداف الرائعة، وذلك في إطار دور الـ 16 بكأس العالم
وحفلت مباريات الإثنين بالمتعة والإثارة، بعدما انتصر المنتخب الكرواتي على نظيره الياباني بركلات الترجيح، فيما حقق منتخب البرازيل فوزًا كبيرًا على نظيره كوريا الجنوبية.
كرواتيا تنهى مغامرة اليابان
تأهل منتخب كرواتيا إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على نظيره الياباني بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، في لقاء ضمن منافسات دور الـ 16 لمونديال قطر.
وتمكن المنتخب الياباني من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب دايزن مايدا، مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء ليحولها لهدف.
وتمكن منتخب كرواتيا من إدراك التعادل في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب بيرزيتش، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه لداخل شباك اليابان.
واستمرت النتيجة بالتعادل بنتيجة 1-1 بين المنتخبين، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ليستمر التعادل بنفس النتيجة في الشوط الإضافي الثاني، ليتمكن منتخب كرواتيا من حسم المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.
البرازيل تقسو على كوريا الجنوبية
فيما، حقق منتخب البرازيل فوزًا عريضًا على حساب كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1 ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر.
وجاء الهدف الأول بعد انطلاقة سريعة عن طريق رافينيا على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فينسيوس جونيور بتسديدة رائعة وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى في الدقيقة “7”.
وأضاف راقصو السامبا الهدف الثاني بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق نيمار بتسديدة أرضية خادعة بشكل رائع في الزاوية اليسرى للمرمى اكتفى الحارس كيم سيونج جيو بمشاهدتها تعانق الشباك في الدقيقة “13”.
ومن هجمة منظمة بشكل رائع من لاعبي منتخب البرازيل بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها بتمريرة بينية عن طريق تياجو سيلفا استغلها ريتشارليسون ووضع الكرة داخل الشباك في الدقيقة “29”.
وجاء الهدف الرابع بعد انطلاقة رائعة من فينيسيوس جونيور على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء؛ حيث استقبلها لوكاس باكيتا بتسديدة مباشرة داخل الشباك في الدقيقة “36”.
وسجل بايك سونج هو، هدف تقليص الفارق لصالح منتخب كوريا الجنوبية بعد تسديدة يسارية قوية سكنت شباك أليسون بيكير.
بهذه النتيجة حجز منتخب البرازيل مقعدًا في ربع نهائي كأس العالم، إذ سيواجه كرواتيا التي أطاحت بمنتخب اليابان بركلات الترجيح.
وفق “أخبار 24”.