978 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة بالمملكة.. 36% منها في الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة تخطى أكثر من 978 ألف منشأة، بزيادة بلغت 9.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.
وأضافت، في تقرير “مرصد منشآت” للربع الثالث من عام 2022 الصادر اليوم (الثلاثاء)، أن منطقة الرياض تضم 36.1% من إجمالي المنشآت، بينما تضم منطقة مكة المكرمة 20.6% منها، في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية 12.5%.
وأضافت أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتوزع على مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، حيث يمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة ما يقارب ثلث المجموع بنسبة وصلت إلى 30.7%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 20.7%، وقطاع إدارة الخدمات المساندة بنسبة بلغت 11.6%.
وتوقعت أن يقدر حجم الزيادة المتوقعة في شركات التقنية المالية بحلول عام 2025م بـ 65% مقارنة بالعام الحالي، منوهة بنمو منظومة رأس المال الجريء في المملكة بشكل ملحوظ في التمويل الاستثماري بنسبة 93% خلال الربع الثالث من عام 2022 على أساسٍ سنوي.
وذكرت أن سوق المشاريع الناشئة سجل صفقات ضخمة خلال هذا الربع، حيث بلغت نسبة ارتفاع التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه الشركات السعودية الناشئة في مجال التكنولوجيا 266% ليصل إلى 3.1 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن منطقة الجوف تُنتِج نحو 67% من زيت الزيتون في المملكة، وتضم أكثر من 5 ملايين شجرة زيتون مزروعة على مساحة 52,000 فدان، كما تنوعت استثمارات القطاع بتوسيع المنتجين خطوط الإنتاج من خلال استخدام الزيتون في مجالات إضافية أخرى مثل مستحضرات التجميل والعطور.