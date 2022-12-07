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جديد المحليات > وفد صيني يزور مهرجان الإبل ويطلع على تراث المملكة
07/12/2022   10:59 م

وفد صيني يزور مهرجان الإبل ويطلع على تراث المملكة

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زار وفد صيني يضم 24 اقتصاديًا اليوم، مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار “همة طويق”.

واطّلع على آلية دخول الإبل إلى المهرجان وتسجيلها وطريقة التحكيم بها، ومن ثم توجّه إلى مقر الفعاليات في المهرجان، وتجولوا في صالة “همة طويق”، وشاهدوا الأركان المتنوعة، وما ضمّته من شركات محلية وعالمية عرضت منتجاتها داخل أرض المهرجان.

وأعرب الوفد عن سعادته بالزيارة، كونها فرصة لهم للاطلاع عن قرب على ثقافة المملكة وموروثها الوطني، مؤكدين أن الإبل تعدّ من الموروث الثقافي للمملكة، وكان لها دور كبير في الماضي، ويجب الاستمرار في المحافظة على هذا الموروث في الحاضر والمستقبل. وفق “أخبار 24”.

وأبدى الوفد الزائر إعجابه بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وما يضمه من فعاليات وأنشطة فنية .

وفد صيني يزور مهرجان الإبل ويطلع على تراث المملكة

جديد المحليات
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