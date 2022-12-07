ميزانية 2022: فائض 102 مليار ريال وإيرادات 1.23 تريليون ريال ونفقات 1.13 تريليون ريال

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن الأرقام الفعلية لميزانية المملكة للعام 2022، والتي حققت فائضاً لأول مرة منذ عام 2013م.
وسجلت الميزانية فائضاً مالياً بقيمة 102 مليار ريال؛ ما يشكل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية.
وبلغت الإيرادات في العام 2022 نحو 1.234 تريليون ريال، مقارنة مع المقدر عند وضع الميزانية بقيمة 1.045 تريليون ريال، فيما جاءت النفقات عند 1.132 تريليون ريال، مقارنة مع التقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال.
وفصلت الوزارة إجمالي الإيرادات البالغة 1234 مليار ريال، حيث توقعت أن تبلغ إيرادات الضرائب لعام 2022 حوالي 315 مليار ريال، فيما تبلغ الإيرادات الأخرى وتشمل (النفطية – الأرباح من الاستثمارات الحكومية ومبيعات السلع والخدمات والجزاءات والغرامات) 919 مليار ريال خلال العام 2022.
وفيما يخص النفقات توقعت أن تبلغ للعام المالي 2022 بنحو 1.13 تريليون مرتفعاً بنسبة 9 %عن المنصرف الفعلي لعام 2021م وبنحو 18.5 %عن الميزانية المعتمدة؛ حيث بلغت النفقات التشغيلية 981 مليار ريال والنفقات الرأسمالية 151 ملياراً. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الوزارة أن الفائض المتوقع أن تحقـقه الميزانية بنهاية 2022م نحو 102 مليار، سيتوجه لتعزيز الاحتياطات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية والنظر في إمكانية التسريع في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي.