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جديد المحليات > صدور موافقة خادم الحرمين على مشاركة عدد من أئمة الحرمين في الخطابة
07/12/2022   10:59 م

صدور موافقة خادم الحرمين على مشاركة عدد من أئمة الحرمين في الخطابة

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على مشاركة عدد من أصحاب الفضيلة الأئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين.

وأوضح اليوم (لأربعاء) أن الموافقة تضمنت مشاركة إمام المسجد الحرام الدكتور ياسر الدوسري في الخطابة بالمسجد الحرام، وإمامَي المسجد النبوي الدكتور خالد المهنا، والدكتور أحمد الحذيفي في الخطابة بالمسجد النبوي.

وأكد الشيخ السديس اهتمام وحرص القيادة على اختيار المشايخ المناسبين من ذوي الكفاءة والقدرة والعلم الشرعي للخطابة في الحرمين الشريفين لما في ذلك من أهمية كبرى في إيصال رسالة الوسطية والاعتدال من منابر الحرمين الشريفين إلى العالم أجمع.  وفق “أخبار 24”.

صدور موافقة خادم الحرمين على مشاركة عدد من أئمة الحرمين في الخطابة

جديد المحليات
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