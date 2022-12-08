كل ماتريد معرفته عن الهلال ونيوكاسل قبل كأس موسم الدرعية

يستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره نيوكاسل الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض على كأس موسم الدرعية.
المباراة التي تجمع فريقي الهلال ونيوكاسل تأتي ضمن عدة فعاليات رياضية ستكون بالنسخة الثانية من موسم الدرعية لعل أبرزها مواجهة كأس السوبر الإيطالي بين ميلان وإنتر في 18 يناير المقبل.
وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف المنافسات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي تتزامن مع خوض منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم قطر 2022.
تحضيرات فريق الهلال ونيوكاسل
وخاض فريق الهلال ثلاث مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي لتجهيز لاعبيه يختتمها بمواجهة نظيره الإنجليزي نيوكاسل الذي خاض خلال فترة التوقف ذاتها معسكرًا في المملكة يستمر حتى يوم 10 ديسمبر يواجه خلاله الهلال.
وشهد المران الأخير لفريق الهلال قبل مواجهة نيوكاسل، تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، فيما شارك صالح الشهري، محمد كنو، عبدالإله المالكي وسعود عبدالحميد وعبدالله عطيف في الجزء الأول من المران ثم طبّق مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز عددًا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب.
ويعاني فريق الهلال من إصابة عدد من لاعبيه الأساسيين خلال مشاركتهم مع المنتخب الوطني في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم قطر 2022 على رأسهم: قائد الفريق سلمان الفرج الذي أُصيب في عظمة الساق، سالم الدوسري الذي أُصيب في مفصل القدم، علي البليهي الذي أُصيب في العضلة الخلفية، ياسر الشهراني الذي أُصيب في الوجه بعد اشتراكه مع حارس المرمى محمد العويس في مباراة الأرجنتين، الذي تعرض أيضاً لإصابة في الكتف بعد مواجهة المكسيك، موحمد البريك الذي أُصيب في الساق بعد مباراة بولندا.
ترتيب الهلال في دوري روشن
ويحتل فريق الهلال قبل فترة التوقف الدولي المركز الرابع بجدول ترتيب النسخة الحالية من دوري روشن برصيد 17 نقطة جمعهم من 8 مباريات بواقع 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة. وفق “أخبار 24”.
ترتيب نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
وعلى الجانب الآخر يحتل فريق نيوكاسل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة جمعهم من 5 مباراة ليكون خلف مانشستر سيتي الوصيف بـ 32 نقطة وآرسنال المتصدر برصيد 37 نقطة ولكن يتبقى لهما مباراة.
ويسعى فريق الهلال لمواصلة الصراع على الصدارة في محاولة للحفاظ على اللقب الذي توّج به، فيما يسعى فريق نيوكاسل المملوك لصندوق الاستثمارات العامة لكتابة التاريخ بالدوري الإنجليزي ومن ثمّ الحصول على فرصة للمشاركة في البطولات القارية في الموسم المقبل.