بالفيديو.. إعلامي يكشف كواليس ما دار بين مدرب النصر ورونالدو في الدوحة

كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، كواليس مفاوضات نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأشار القحطاني، عبر برنامج “الحصاد الرياضي”، إلى أن المدير الفني للنصر، رودي غارسيا قد اجتمع مع رونالدو في قطر وحصل على الموافقة المبدئية من اللاعب للانضمام للفريق.
ويتواجد اللاعب صاحب الـ 37 عامًا في قطر مع منتخب البرتغال الذي يُشارك في النسخة الجارية من كأس العالم قطر 2022.
📞 فلاح القحطاني :
مدرب #النصر “غارسيا” التقى مع “كريستيانو رونالدو” في قطر وأخذ الموافقة المبدئية من اللاعب للانتقال للنادي..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب ) @falahsport #رونالدو_النصر pic.twitter.com/RDFSbVqBfz
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 7, 2022
وفق “أخبار 24”.