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رياضة > بالفيديو.. إعلامي يكشف كواليس ما دار بين مدرب النصر ورونالدو في الدوحة
08/12/2022   7:07 ص

بالفيديو.. إعلامي يكشف كواليس ما دار بين مدرب النصر ورونالدو في الدوحة

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كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، كواليس مفاوضات نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشار القحطاني، عبر برنامج “الحصاد الرياضي”، إلى أن المدير الفني للنصر، رودي غارسيا قد اجتمع مع رونالدو في قطر وحصل على الموافقة المبدئية من اللاعب للانضمام للفريق.

ويتواجد اللاعب صاحب الـ 37 عامًا في قطر مع منتخب البرتغال الذي يُشارك في النسخة الجارية من كأس العالم قطر 2022.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. إعلامي يكشف كواليس ما دار بين مدرب النصر ورونالدو في الدوحة

رياضة
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