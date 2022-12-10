بالفيديو.. مسلي آل معمر يتحدث عن صفقات النصر الشتوية

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، عن صفقات النادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدا أن صفوف فريقه مكتملة حتى الآن.
وقال آل معمر في تصريحات لبرنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”: “إلى الآن ما قررنا أي شيئ بشأن الصفقات المقبلة.. صفوف فريقنا مكتملة ولا نخطط لإي إضافة الإ بقرار من المدير الفني رودي جارسيا، ولم يصلنا أي شي”.
وبسؤاله عن مشاركة محترف فريقه اللاعب الكاميروني فينسنت أبو بكر في كأس العالم 2022، أضاف: “بالتأكيد أبو بكر نجم كبير وما قدمه بكأس العالم أداء غير مستغرب، فمستواه يليق به وبأسمه وبتاريخه”. وفق “أخبار 24”.
وتعادل فريق النصر عصر يوم الجمعة، أمام نظيره ألميريا، بهدف لمثله، خلال المباراة الودية التي جمعتهما، بالعاصمة الرياض على أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن تحضيراتهما لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي، والدوري الإسباني لكرة القدم.
مسلي آل معمر (رئيس نادي النصر) يتحدث عن صفقات النصر الشتوية المنتظرة #كورة_روتانا pic.twitter.com/upFTZ3xfLm
— برنامج كورة (@korarotana) December 9, 2022