بالدموع والتصفيق استقبلت الخرج الملهمة الدكتورة مضاوي القويضي ضمن فعاليات الشريك الادبي

المركز الاعلامي – بيهايف الخرج :
حلّت الأديبة الدكتورة مضاوي بنت دهام بن سعود القويضي ضيفة على مقهى بيهايف الشريك الادبي بمحافظة الخرج لهيئة الادب والنشر والترجمة ، ضمن حلقة من مبادرات ومنافسات وفعاليات الشريك الادبي للحديث عن الكتابة الأدبية .
د، مضاوي لم تكن لوحدها بل كان يرافقها والدها اللواء متقاعد دهام القويضي ، وهي تعتبر سفيرة الأمل والسعادة حيث لم تمنعها الإعاقة عن صناعة مستقبلها وكتابة سطور انجازاتها ، وهو مصابة بشلل دماغي منذ ولادتها ، لكنها تحدت كل الظروف على حد قولها لتكن كما هي .
تنوعت دراسات الدكتورة القويضي ولم تتوقف وترغب بأن تكون جامعة للعلوم ، كما وجهت شكرها لوالدها ووالدتها وكان لحديثها عن دورهما أثر كبير في نفوس الجميع ، جعل الكثير من الأخوان والأخوات يجهش بالبكاء ، وهي – كمعاقة – تطلب من الجميع الاستمرار والمواصلة وعدم التوقف .
وفي ختام اللقاء فتح المجال للنقاش من الجميع ، ثم كرمت الأديبة بدرع تذكاري قدمته مقدمة اللقاء الشاعرة منى السامطي .
تجاوز الحضور الـ ٥٠ حاضرا من الجنسين ، كما نقل البث على قناة اليوتيوب ونشره بعد دلك . على الرابط :
https://youtu.be/qTIA1sf51Goم