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جديد الخرج > بالدموع والتصفيق استقبلت الخرج الملهمة الدكتورة مضاوي القويضي ضمن فعاليات الشريك الادبي
17/12/2022   9:06 ص

بالدموع والتصفيق استقبلت الخرج الملهمة الدكتورة مضاوي القويضي ضمن فعاليات الشريك الادبي

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المركز الاعلامي – بيهايف الخرج :

حلّت الأديبة الدكتورة مضاوي بنت دهام بن سعود القويضي ضيفة على مقهى بيهايف الشريك الادبي بمحافظة الخرج لهيئة الادب والنشر والترجمة ، ضمن حلقة من مبادرات ومنافسات وفعاليات الشريك الادبي للحديث عن الكتابة الأدبية .

د، مضاوي لم تكن لوحدها بل كان يرافقها والدها اللواء متقاعد دهام القويضي ، وهي تعتبر سفيرة الأمل والسعادة حيث لم تمنعها الإعاقة عن صناعة مستقبلها وكتابة سطور انجازاتها ، وهو مصابة بشلل دماغي منذ ولادتها ، لكنها تحدت كل الظروف على حد قولها لتكن كما هي .

تنوعت دراسات الدكتورة القويضي ولم تتوقف وترغب بأن تكون جامعة للعلوم ، كما وجهت شكرها لوالدها ووالدتها وكان لحديثها عن دورهما أثر كبير في نفوس الجميع ، جعل الكثير من الأخوان والأخوات يجهش بالبكاء ، وهي – كمعاقة – تطلب من الجميع الاستمرار والمواصلة وعدم التوقف .

وفي ختام اللقاء فتح المجال للنقاش من الجميع ، ثم كرمت الأديبة بدرع تذكاري قدمته مقدمة اللقاء الشاعرة منى السامطي .
تجاوز الحضور الـ ٥٠ حاضرا من الجنسين ، كما نقل البث على قناة اليوتيوب ونشره بعد دلك . على الرابط :
https://youtu.be/qTIA1sf51Goم

 

بالدموع والتصفيق استقبلت الخرج الملهمة الدكتورة مضاوي القويضي ضمن فعاليات الشريك الادبي

جديد الخرج
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