مبروك أخي.. نيمار يُهنئ ميسي بالتتويج باللقب الأغلى

حرص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، على تهنئة زميله في الفريق وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي بعد تحقيقه لقب مونديال قطر 2022، اليوم الأحد.
حقق منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم 2022، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2؛ بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 3-3، مساء اليوم الأحد، بملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.
ونشر نيمار، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لميسي وهو يُقبّل كأس العالم، وكتب عليها: “مبروك أخي”. وفق “أخبار 24”.
كان نيمار ودع مونديال قطر بعد الهزيمة مع منتخب بلاده البرازيل أمام كرواتيا في دور الثمانية لكنه تجاهل هذا، وكذلك العداء الكروي المعروف بين البرازيل والأرجنتين من أجل تهنئة صديقه وزميله في النادي الفرنسي.