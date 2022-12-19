لا أصدق ما حدث.. رسالة مؤثرة من ليونيل ميسي بعد التتويج بالمونديال

وجه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي رسالة مؤثرة إلى جماهير الأرجنتين بعد التتويج بكأس العالم قطر 2022.
حقق منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم 2022، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2؛ بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 3-3، مساء أمس الأحد، بملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال ليونيل ميسي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “أبطال العالم.. حلمت بها عدة مرات، أردت ذلك كثيرًا لدرجة أنني ما زلت لا أصدق ذلك. شكراً لعائلتي ولكل من يدعمني وأيضاً لكل من آمن بنا”.
وأضاف النجم الأرجنتيني: “أظهرنا مرة أخرى أن الأرجنتينيين، عندما نكافح معًا ونتحد، نكون قادرين على تحقيق كل ما نضعه في أذهاننا”. وفق “أخبار 24”.
واختتم ليونيل: “ميزة هذه المجموعة، إنها أهم من الأفراد، إنها قوة الجميع الذين يناضلون من أجل نفس الحلم الذي كان أيضًا حلم جميع الأرجنتينيين.. لقد حققناها”.