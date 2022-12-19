نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > لا أصدق ما حدث.. رسالة مؤثرة من ليونيل ميسي بعد التتويج بالمونديال
19/12/2022   7:06 ص

لا أصدق ما حدث.. رسالة مؤثرة من ليونيل ميسي بعد التتويج بالمونديال

+ = -
716

وجه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي رسالة مؤثرة إلى جماهير الأرجنتين بعد التتويج بكأس العالم قطر 2022.

حقق منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم 2022، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2؛ بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 3-3، مساء أمس الأحد، بملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال ليونيل ميسي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “أبطال العالم.. حلمت بها عدة مرات، أردت ذلك كثيرًا لدرجة أنني ما زلت لا أصدق ذلك. شكراً لعائلتي ولكل من يدعمني وأيضاً لكل من آمن بنا”.

وأضاف النجم الأرجنتيني: “أظهرنا مرة أخرى أن الأرجنتينيين، عندما نكافح معًا ونتحد، نكون قادرين على تحقيق كل ما نضعه في أذهاننا”. وفق “أخبار 24”.

واختتم ليونيل: “ميزة هذه المجموعة، إنها أهم من الأفراد، إنها قوة الجميع الذين يناضلون من أجل نفس الحلم الذي كان أيضًا حلم جميع الأرجنتينيين.. لقد حققناها”.

لا أصدق ما حدث.. رسالة مؤثرة من ليونيل ميسي بعد التتويج بالمونديال

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885241983.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.