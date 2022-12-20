“روشن” توقع اتفاقا لإنشاء أكثر من 270 فيلا في “سدرة” بالرياض

وقعت مجموعة “روشن”، اتفاقية مع شركة أجدان للتطوير العقاري، اليوم (الثلاثاء)، تقوم بموجبها الأخيرة بشراء وتطوير أراض تستهدف إنشاء أكثر من 270 فيلا ضمن مجتمع “سدرة” المتميز الذي طورته “روشن” في مدينة الرياض.
ومن المتوقع أن يتم تشييد الوحدات الجديدة على أرض تزيد مساحتها على 80.7 ألف متر مربع كجزء من المرحلة الأولى من مجتمع “سدرة”، وبذلك تتم إضافة عدد من الوحدات السكنية المتنوعة عالية الجودة في هذا المشروع الذي يحمل رؤية “روشن” بتقديم مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات بأعلى المعايير العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “روشن”، ديفيد جروفر، إن المجموعة تسعى من خلال مثل هذه الشراكات مع “أجدان”، إلى توفير أفضل المنتجات والخدمات في القطاع العقاري للمقيمين في المجتمع.
وأكد ثقته بأن “أجدان” قادرة على تشييد فلل تنسجم انسجاماً تاماً مع رؤيتنا التصميمية المتمثلة في إنشاء مجتمعات متكاملة مفتوحة تضم باقة من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي. وفق “أخبار 24”.