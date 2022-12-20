مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والتعافي والوفيات

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل انخفاض في الإصابات الجديدة وحالات الشفاء والوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفق الإحصاءات، تم تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا، بانخفاض 13 حالة عن أمس (الإثنين)، ليصبح الإجمالي 826621 إصابة بالفيروس.
وأضافت أنه تم تسجيل 50 حالة تعافٍ جديدة بانخفاض 10 حالات عن أمس ليصبح الإجمالي 814151 حالة، في حين غادرت 3 حالات جديدة العناية المركزة، لينخفض بذلك إجمالي عدد الحالات الحرجة إلى 32 حالة.
وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض عدد الوفيات إلى حالة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 99498 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.