لدعم الاقتصاد القائم على الابتكار.. ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

أطلق ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الخميس)، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وتعد هذه الاستراتيجية إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.
تحفيز الإبداع والابتكار
وأكد ولي العهد تطلعاته لتحفيز الإبداع والابتكار من خلال هذه الاستراتيجية في المملكة لخمسة أعوام قادمة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وقال إن المملكة لديها عقول وطاقات شغوفة بالابتكار والإبداع، وإن تمكينها سيكون بيئة خصبة للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير التقنيات والصناعات المبتكرة وتساهم في نمو المنشآت، كما ستسهم الاستراتيجية في تحفيز الاستثمار وخلق وظائف عالية الجودة ورفع مستوى الوعي بحقوق المبدعين والمبتكرين.
ركائز هادفة
وارتكزت الاستراتيجية على أربع ركائز أساسية وهي: توليد الملكية الفكرية وإدارتها والاستثمار التجاري للملكية الفكرية وحمايتها، وسيتم في إطار ذلك العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية من خلال أهداف الاستراتيجية التي تعزز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.
وتستهدف المملكة من ركيزة توليد الملكية الفكرية تعزيز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية عالية، في حين تستهدف ركيزة حماية الملكية الفكرية تنشيط اقتصاد السوق من خلال حماية الملكية الفكرية.
تعزيز التنافسية
كما تستهدف ركيزة الاستثمار التجاري تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من خلال استخدام الملكية الفكرية وتعظيم أثرها، والمساهمة في نمو الاستثمارات في المملكة وجذبها في مدن ومشاريع المستقبل القائمة على الابتكار والإبداع مثل ذا لاين ونيوم.
وهدفت الاستراتيجية من إدارة الملكية الفكرية إلى تحسين قيمة الملكية الفكرية من خلال تأسيس نظام سريع عالي الجودة لتسجيلها، كما سيكون لكل ركيزة عدد من المبادرات التي أسندت للجهات الحكومية وسيتم قياسها بشكل دوري وفق إطار حوكمة يحدد الأدوار والمسؤوليات، والتي تتضمن اتخاذ القرارات بشأن القضايا المهمة المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية وتوفير الدعم لها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يعد داعماً لتمكين المبدعين والمبدعات في مختلف المجالات لبناء وطن طموح واقتصاد متنوع ومزدهر للمملكة، وجذب المهتمين من الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين من داخل المملكة وحول العالم من خلال الابتكار والإبداع واحترام حقوق الملكية الفكرية.