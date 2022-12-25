“مانجا العربية” و” المركز السعودي لزراعة الأعضاء” توقعان اتفاقية تعاون

وقعت “مانجا العربية” التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام “SRMG” اتفاقية تعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء ، وتأتي هذه الإتفاقية في إطار دعم رسالة المركز نحو تخفيف معاناة مرضى الفشل العضوي النهائي بالمملكة العربية السعودية من خلال ترسيخ ممارسة التبرع بالأعضاء وزراعتها بأفضل الممارسات العالمية، وذلك في ظل ماتقدمه “مانجا العربية” من إلهام للأجيال العربية وتحفيز خيالهم من خلال إنتاجات إبداعية تتناسب مع الثقافة والقيم السعودية وماتساهم به في إثراء المحتوى العربي بما يرقى لفكر القارئ ويلائم جميع أفراد الأسرة.
من جانبه أفاد الدكتور عصام أمان الله بخاري رئيس تحرير “مانجا العربية” نطمح في “مانجا العربية” الى إلهام الأجيال القادمة وتحفيز خيالهم من خلال انتاجات إبداعية تعزز وتقوي المبادئ والقيم السعودية والعربية ومنها ثقافة التبرع بالأعضاء والمساهمة في تخفيف معاناة مرضى الفشل العضوي الدائم بالمملكة العربية السعودية والعالم العربي . .
وأضاف الدكتور طلال بن تركي القوفي المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء “بأن المركز يسعى لتوعية المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء وأنه أحد أسباب إنقاذ المرضى وإيصال هذه الرسالة لتربية النشء الجديد في السعودية على ثقافة التبرع بالأعضاء من خلال مانجا العربية.”
الجدير بالذكر أن كلا الطرفين يسعيان من خلال هذه الإتفاقية إلى تعزيز مجالات التعاون فيما بينهما بما يخدم ويحقق أهدافهما، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء إيماناً بمبدأ التكافل الاجتماعي والإيثار بالتبرع بالأعضاء -أثناء الحياة أو بعد الوفاة- وبما يحقق الوعي والتكاتف المجتمعي.
وفق “أخبار 24”.