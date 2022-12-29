نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > وفاة أسطورة الكرة البرازيلية بيليه بعد صراع مع المرض
29/12/2022   10:50 م

وفاة أسطورة الكرة البرازيلية بيليه بعد صراع مع المرض

+ = -
703

فارق أسطورة الكرة البرازيلية بيليه الحياة مساء اليوم الخميس، عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض.

ودخل بيليه في حالة صحية حرجة للغاية خلال الساعات الأخيرة وتجمعت عائلته بالكامل حوله في أحد المستشفيات.

وأعلن مستشفى في ساو باولو في وقت سابق أن بيليه يعاني من فشل في الكلى والقلب نتيجة مضاعفات مرض السرطان في جسده. وفق “أخبار 24”.

ودخل بيليه إلى المستشفى في الـ29 من شهر نوفمبر الماضي بسبب تورم عام وقصور في القلب.

ويعد بيليه الفائز بـ3 ألقاب من بطولة كأس العالم مع منتخب البرازيل أحد أبرز نجوم كرة القدم عبر التاريخ.

وفاة أسطورة الكرة البرازيلية بيليه بعد صراع مع المرض

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885243559.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.