وفاة أسطورة الكرة البرازيلية بيليه بعد صراع مع المرض

فارق أسطورة الكرة البرازيلية بيليه الحياة مساء اليوم الخميس، عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض.
ودخل بيليه في حالة صحية حرجة للغاية خلال الساعات الأخيرة وتجمعت عائلته بالكامل حوله في أحد المستشفيات.
وأعلن مستشفى في ساو باولو في وقت سابق أن بيليه يعاني من فشل في الكلى والقلب نتيجة مضاعفات مرض السرطان في جسده. وفق “أخبار 24”.
ودخل بيليه إلى المستشفى في الـ29 من شهر نوفمبر الماضي بسبب تورم عام وقصور في القلب.
ويعد بيليه الفائز بـ3 ألقاب من بطولة كأس العالم مع منتخب البرازيل أحد أبرز نجوم كرة القدم عبر التاريخ.