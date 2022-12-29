“التجارة”: نقل خدمة شطب السجل التجاري للمؤسسات إلى “منصة الأعمال”

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، نقل خدمة شطب السجل التجاري للمؤسسات إلى “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال والتي ستكون الوجهة الموحدة لخدمات قطاع الأعمال في المملكة.
وقالت الوزارة: إن المنصة والفروع المكانية للمركز توفر خدمات وزارات التجارة، والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، واتحاد الغرف، بالإضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات مقدمة من قبل 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.
وأضافت أن المركز السعودي للأعمال يقدم من خلال 16 فرعاً في 13 مدينة حول المملكة، أكثر من 750 خدمة في مكان واحد أبرزها إصدار وتعديل السجلات وتراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق العقود والمعاملات، وتحويل وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه من أبرز الأدوار التي يؤديها المركز اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.