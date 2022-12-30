مركز إدارة الأزمات بمكة يدعو لتجنب الأنفاق لارتفاع منسوب المياه

دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الخميس)، عموم المواطنين والمقيمين إلى تجنب الأنفاق لإغلاقها؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه احترازياً.
كما حث المركز على تجنب استخدام نفقي السلام والأندلس، واستبدالهما بالطرق البديلة حفاظاً على سلامة الجميع.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد أن حي البساتين بجدة يسجل أعلى كمية أمطار حتى الساعة 11 مساء الخميس بـ44 ملم، وفرصة هطول الأمطار مستمرة، ويتابع المركز على مدار الساعة تطورات الحالة الجوية، والاستمرار بدعم الجهات الميدانية بالمعلومات والبيانات الآنية.
وفي السياق نفسه، أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عن تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب ظروف الطقس، آملاً من جميع المسافرين التواصل مع الناقلات الجوية للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.
وأعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تحويل الدراسة الحضورية لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية، وكافة المحاضرات ليومي الجمعة والسبت ( ٦-٧ / ٦ / ١٤٤٤هـ) لتكون عن بُعد حسب الأنظمة والتعليمات؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
بدورها، دعت أمانة العاصمة المقدسة الجميع بأنه في حال وصول التحذيرات الصوتية على الجوال عدم الهلع، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني، والبقاء في مواقع آمنة، وعدم الخروج إلى انتهاء الحالة. وفق “أخبار 24”.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، بدءاً من اليوم (الخميس) إلى السبت المقبل.